Luk Starog savskog mosta skinut sa nosećih betonskih stubova

Luk Starog savskog mosta, jedini preostali deo čelične konstrukcije nakon početka demontaže, podignut je danas sa nosećih betonskih stubova na barže koje odvlače konstrukciju do pontona na kojem će se obaviti dalje pripreme za uklanjanje.

Radovi na demontaži luka počeli su rano jutros, a barže su do sada pomerile konstrukciju nekoliko metara od pozicije na kojoj se nalazio prethodnih više od osam decenija. Inženjer Lazar Pavić iz kompanije "Pauer Čajna" izjavio je ranije tokom dana za Tanjug da su juče izvršeni pripremni radovi za podizanje konstrukcije sa stubova na kojima se do sada nalazio. "Juče su izvršeni pripremni radovi u smislu da su na postojećim baržama postavljeni čelični stubovi do