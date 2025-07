Vašington treba da uputi ultimatume ukrajinskoj strani, jer upravo ona ometa pregovore o rešavanju konflikta u Ukrajini, saopštila je predsednica Savet Federacije Rusije Valentina Matvijenko.

Prema rečima Matvijenkove, „Ukrajina izbegava ozbiljne namere da se dođe do mira“. „Pregovori moraju biti izraz težnje obe strane da dođu do mirnog sporazuma. Ali ako druga strana ignoriše tu mogućnost, ako joj još uvek nije data komanda da pregovara, već deluje po naređenju da ratuje do poslednjeg Ukrajinca i slično — onda nije moguće govoriti o rokovima — 10 dana, 20 dana, 50 dana — to tako ne funkcioniše“, naglasila je Matvijenko. „Dok naši partneri, pre