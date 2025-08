Gubici na evropskim berzama rastu posle Trampove nove objave o carinama

Evropske berze ubrzale su danas rast svojih gubitaka, te su berze u Parizu, Frankfurtu i Milanu pale za oko dva odsto, pritisnute neizvesnošću oko carina koje su Sjedinjene Države uvele svojim trgovinskim partnerima, a koje treba da stupe na snagu 7. avgusta.

Oko 10.55 GMT berza u Parizu izgubila je 2,28 procenata, u Frankfurtu 1,94 procenta i u Milanu 2,01 procenat. Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je sinoć izvršno naređenje kojim se uvode nove carine za 68 zemalja plus Evropsku uniju, koje idu do 41 odsto. Neke zemlje uspele su da ispregovaraju sporazume da smanje carine najavljene u aprilu, dok su druge izrazile razočaranje ili frustraciju zbog toga što je isteklo vreme za dogovore do 1. avgusta, roka koji je