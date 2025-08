Vučić: Momirovića i Vesića priveli ni zbog čega, glavni potpisnik nije ni diran

Beta pre 1 sat

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da je nalog za privođenje ministra Tomislava Momirovića i Gorana Vesića bio izdat "ni zbog čega" i da je to skandalozno.

On je dodao da je njihova rešenja o pritvoru video, ali da će biti prilike da o tome više govori.

"Za mene je čudno kako to da uhapse troje potpisnika (ugovora) a četvtog koji je glavni ne, čak ga i ne pitaju ništa. Da li je moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokadera, ili nečiji ljubavnik. Kako je moguće, uhapsili ste sa tog papira troje, a četvrtog koji je glavni niste ni dirali", rekao je Vučić, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

On je istakao i da je Momirović priveden posle devet meseci (nakon pada nadstrešnice), odnosno da je hteo da pobegne, ili utiče na svedoke, Momirović bi to već uradio. "Tužilaštvo se to šali sa svima", rekao je Vučić, na spomenuvši da se u saopštenju TOK ne spominje pad nadstrešnice, već pronevera 115 miliona dolara.

"Međutim vreme odgovornosti dolazi i za 15. mart (kada je bio održan veliki skup u Beogradu) i drugih raznih pokušaja udara", rekao je Vučić, ne precizirajući na šta misli.

On je naveo da bi se građani bili jako iznenađeni kada bi mogao da ispriča sve detalje, ali dolazi vreme za to i "biće ovo pravna država u kojoj neće stranci određivati ko će biti iza rešetaka".

"Zato postoji i cela priča oko toga kako su potrebni neki izbori, ne zato što oni misle da će pobediti, jer znaju da neće. Nego da bi rekli da je neko negde nešto pokrao i doveli (saznali smo to pre dva dana), Stoltenberga plus nekog od parlamentaraca, jer kažu da on ima dobre odnose sa Vučićem i tako dalje, pa će morati da prihvati njegove zahteve", ispričao je Vučić.

Ali, kako je dodao, "jedino što su zaboravili da ja nisam Milošević, ja sam malo oprezniji i za nijansu temeljniji, u pojedinim stvarima".

"Mislim da sam možda i malo hrabriji od njega, ne plašim se ni njih ni njihovih stranih gazda", zaključio je Vučić.

(Beta, 02.08.2025)