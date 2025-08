Muškarac iz BiH sačekao suprugu ispred posla, pa nožem nasrnuo na nju: Ženu spasile koleginice, dobio zabranu prilaska

Krajnje dramatičan događaj desio se u četvrtak ujutro u austrijskom St. Fajt am Glan kada je 34-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine nožem nasrnuo na svoju suprugu (25).

Naime, sve se desilo ispred njenog radnog mesta, a on ju je čekao u zasedi. Nakon što je video da dolazi na posao, nožem je krenuo na nju. Kada ga je vid‌ela, počela je da trči, a on za njom. Njeno zapomaganje su začule i dve radne koleginice, koje su izašle ispred i uspele da ga fizički odgurnu, on se sapleo, a nesrećna žena je uspela da uleti u prostorije firme i zaključa se. Kada je napadač primetio da su koleginice pozvale policiju, pobegao je sa lica mesta,