Oni u šoku, mi u radosti – Blagojević pred Radnički: Ne znamo šta da očekujemo, nadam se istom navijačkom ambijentu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da njegovu ekipu očekuje veoma zahtevna utakmica protiv kragujevačkog Radničkog.

Partizan u nedelju od 21 čas dočekuje kragujevački Radnički u meču trećeg kola Superlige Srbije. – Dočekali smo i premijeru na našem stadionu u prvenstvu. Izuzetno se radujemo prvoj utakmici kod kuće. Sama ta činjenica, uz to da smo uspešno prošli rundu evropskog takmičenja, plus termin od 21 i očekivanu prijatnu atmosferu što se tiče vremenskih uslova, nadam se da će dovesti do toga da imamo približno sličan ambijent što se tiče navijača kao što je bilo na