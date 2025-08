Kejti Ledecki nastavila da gomila svetske titule: Novo zlato za američku plivačku heroinu

Kejti Ledecki nastavila je da ispisuje istoriju plivanja i pretposlednjeg dana Svetskog prvenstva u vodenim sportovima u Singapuru, jer je danas osvojila titulu na 800 metara, slobodnim stilom.

Uz to je njeno vreme od osam minuta, pet sekundi i 62 sotinki novi rekord planetarnih takmičenja. It was tight. It was tense. It was classic Ledecky 🙌 A three-way showdown ends with Katie on top once again in the 800m Freestyle! 👑🥇 #Swimming #AQUASingapore25 pic.twitter.com/UfUCBr6qSG — World Aquatics (@WorldAquatics) August 2, 2025 Da uspeh bude veći, 28-godišnjoj Amerikanki je ovo čak 30. medalja na najvećoj plivačkoj smotri posle Olimpijskih igara. Pri čemu su,