Amerikanci neprikosnoveni u mešovitoj štafeti

Kejt Daglas, Tori Hask, Džek Aleksi i Patrik Sejmon oborili svetski rekord

Miks-štafeta SAD osvojila zlatnu medalju u trci na 100 metara slobodnim stilom na Svetskom prvenstvu u Singapuru. Amerikanci su u sastavu Kejt Daglas, Tori Hask, Džek Aleksi i Patrik Sejmon su pobedili rezultatom 3:18,48 minuta, što je novi svetski rekord. Srebrnu medalju osvojili su plivači iz Rusije koji se takmiče pod neutralnom zastavom dok je bronzano odličje pripalo Francuskoj. WORLD RECORD 3:18.48 Team USA lights up the pool in the Mixed 4x100m Freestyle