U Sremskim Karlovcima obeležen Dan sećanja na sve stradale i prognane u akciji Oluja

Državna ceremonija obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja", koju zajednički organizuju Srbija i Republika Srpska povodom 30 godina od te operacije hrvatske vojske i policije u kojoj je proterano više od 200.000 Srba iz Hrvatske, održana je večeras u Sremskim Karlovcima.Među prisutnima su bili predsednici Srbije i Republike Srpske, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, nekadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić, članica Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, predsednica Skupštine Ana Brnabić, brojni ministri i narodni poslanici u vladama i parlamentima Srbije i Srpske, predstavnici Vojske Srbije i Srpske pravoslavne crkve.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u svom obraćanju na ceremoniji da najveći deo srpskog naroda ne želi da se odrekne svog srpskog imena i prezimena - ni Krajiškog, ni onog iz Crne Gore, ni onog iz Republike Srpske.

"Onima koji prizivaju 'Oluju' u Srbiji, kao i onima koji prizivaju 'Oluju' u Republici Srpskoj, rekao sam bezbroj puta, mislili su da se šalim - Molim vas ne pokušavajte, nijedna vam više 'Oluja' neće uspeti, i nikada više. Nikada više vam nećemo dati da ugrozite slobodu Srbinovu na bilo koji način", rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija ne dira ni u čije tuđe države, već da samo želi da čuva "svoje srpsko ime i prezime".

"I hoćemo da vam kažemo - ne razumete šta radite. Mislite da možete da nas unizite, mislite da možete da nas uplašite. Dozlogrdilo nam više. Nećemo da vam služimo, i ne možemo više da slušamo vaše laži. Daćemo sve da čuvamo mir", kazao je Vučić.

Govoreći o ratu u Hrvatskoj, koji je doveo do proterivanja Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine, kazao je da su, kada su izbili sukobi, stvorene zaštićene zone Ujedinjenih nacija (UN), koje su ubrzo zaboravljene.

"Kad su se dogovorili i kovali zavere da sruše Srpsku Krajinu, završili su to u nekoliko dana. Slaba Srbija, svet nepravedan, jedva je čekao da okonča Krajišku priču. Završili su to u nekoliko dana i više niko nikada nije pomenuo zaštićene zone UN, briga ih je bilo za sve to što su Srbima garantovali bezbednost i sigurnost", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, nikada nisu ništa o tome govorili, "već su govorili kako je veličanstveno ubiti 2.500 ljudi i proterati 250.000 ljudi".

"I teško je bilo Srbinu da to gleda i mučno je bilo da gledamo. Ćutali smo, naterali su nas da ćutimo. Svi su nam rekli - gledajte Srbi u budućnost, pa tamo u budućnosti nema više ratova i sukoba. Neće vam niko dirati Kosovo, to je vaše. Imate i Republiku Srpsku, sve ide normalno", naveo je Vučić.

Naveo je da "veliki, moćni, jaki, bahati, arogantni" nikada nisu priznali da su pogrešili oko Republike Srpske i Kosova i Metohije, već su samo mali ti koji greše.

"I to samo mi koji nećemo da vam budemo sluge i podanici, a neće Srbin da vam bude sluga, Srbin hoće svoju slobodu i svoju slobodu ljubi i voli više od svega i ne pita za cenu. Zapamtite i naučite to već jednom", rekao je Vučić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio na skupu da je Srbima u Bosni i Hercegovini (BiH) potrebna "neka vrsta političke ofanzive" jer drugačije "neće moći da se odbrane".

Na ceremoniji povodom Dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji "Oluja" iz avgusta 1995. godine, Dodik je rekao da su "od Dejtonskog sporazuma, koji (Srbi) uporno brane, ostale samo olupine" i da Srbi "moraju konačno da kažu šta hoće".

"Srušili su Dejtonski sporazum, gospodine predsedniče (Aleksandre) Vučiću. Moramo da krenemo u neku vrstu političke ofanzive, ne možemo da se odbranimo na ovaj način, jer isti oni koji su isterali Srbe iz Krajine sada su protiv Republike Srpske - oni iz Brisela, doskora i oni iz Amerike, ne mogu da kažem i iz sadašnje Amerike, i naravno Muslimani iz BiH", kazao je Dodik.

Dodik, koga je Sud BiH ove nedelje pravosnažno osudio na godinu dana zatvora i na šest godina zabrane obavljanja funkcije, naveo je da "ne mrzi Muslimane, već njihove politike koje su loše" prema Srbima i dodao da "neće da se povinuje njihovim zahtevima".

"Boriću se zato što sam Srbin, zato što neću da dozvolim da izgubim više nijedan gram srpske zemlje, i neću dozvoliti više nikada da se dešava srpsko stradanje", rekao je Dodik na ceremoniji "Oluja je pogrom - Pamtimo zauvek".

Dodik je kazao da Srbi "ne mogu da žive s onima koji žele da ih eliminišu i proteraju iz Republike Srpske".

"I mene i ranije (Radovana) Karadžića i (Ratka) Mladića krive za sve i svašta, a spasavaju Nasera Orića koji je zaklao i izvadio oči sudiji Slobodanu Iliću. On danas slobodno hoda, on je heroj. A svaki Srbin mora da bude zločinac, to je njihova ideologija", dodao je.

On je rekao i da narod Srbije i Republike Srpske "mora da se konsoliduje oko politika koje na prvo mesto stavljaju srpski narod".

"Nosite se i vi i vaša vladavina prava, kakva vladavina prava? Pustite nas na miru, narod Srbije i Republike Srpske mora da se konsoliduje oko politika koje na prvo mesto stavljaju srpski narod. BiH nije moja država, moja država je Srbija i Republika Srpska, i ne vređam nikoga kome je BiH država", naveo je.

Dodik je rekao da su akciju "Oluja" 1995. "isplanirale tadašnje američke vlasti" - predsednik Bil Klinton i drugi "koji su čak u okolini Zadra formirali američki centar za sprovođenje te akcije koja se završila etničkim čišćenjem".

"Završila se tako da nema šanse da se tamo vrati srpska duša i srpski život. Završila se tako kako su tada hteli Amerikanci. A nama su prosipali priču kako su oni mirovnjaci, i u Hrvatskoj i u BiH, da bi na kraju ratova nas u Republici Srpskoj ponovo sveli na neku trećinu. To je ona trećina koja je još ostala da se s njom obračunaju", kazao je Dodik.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije uputio je večeras molitvu i poziv svima da se "u ovom času velikih iskušenja", u duhu hrišćanske pravoslavne sabornosti - izdignu iznad podela i razdora.

"Molim se Gospodu i pozivam sve u ovom času velikih iskušenja, kroz koja prolazi čitav svet, ali i naš narod, da svi, bez izuzetka, budemo iznad bilo kakvih uskih i sebičnih, a naročito ideološki motivisanih interesa i da se u duhu naše hrišćanske pravoslavne sabornosti izdignemo iznad podela i razdora", rekao je patrijarh.

On u besedi nakon služenja parastosa, u okviru obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja", koje u Sremskim Karlovcima zajednički organizuju Srbija i Republika Srpska, ponavljajući reči apostola Pavla, kazao je da su to reči na koje poziva crkva - reči koje uvek pozivaju na razumevanje, mir i ljubav među braćom.

"Potrebni smo jedni drugima, ne možemo jedni bez drugih, treba da praštamo i tražimo oproštaj jedni od drugih, da ne budemo isključivi među sobom, već da otvorimo svoja srca jedni za druge, da znamo da niko nije višak, da je svako dragocen, da živimo jedni za druge, a ne samo jedni pored drugih", kazao je Porfirije.

Naveo je i da ih je večeras u Sremskim Karlovcima sabrala "ljubav prema onim našim mučenicima, srodnicima, susedima i zemljacima, braći i sestrama", koji su tokom strašnog progona sa svojih vekovnih ognjišta sa prostora Dalmacije, Like, Korduna i Banije, avgusta 1995. godine, izgubili nevino živote.

Dodao je da ih je sabrala i želja da molitveno pamte nevine žrtve i stradalnike iz srpskog roda, "a ne da zlopamtimo".

"Ova stradanja, kao i sećanja na sve gorke epizode naše mnogostradalne istorije koja je od vremena propasti carstva srpskog pa do naših dana imala vrlo kratke vremenske periode mira i blagostanja, treba da nas, kršteni narod, opet i opet vrate sebi, da nas okrenu Bogu i upute jedne ka drugima, kao braći i sestrama među sobom", kazao je Porfirije.

Ocenio je da ta stradanja treba ljude da uvedu i u istinsko, dublje razumevanje i usvajanje Hristovih reči "Ljubi bližnjega svoga, kao samoga sebe", pa i dalje i više od toga - "Ljubite neprijatelje svoje".

"De dozvolimo da nam postane normalno ono što, bojim se danas se često dešava među nama, - a to je da nam pravilo postaje 'Mrzi bližnjega svoga', jer mržnja rađa mržnju i sve, bez izuzetka, uvodi u spiralu zla u kojoj svi postajemo gubitnici", naveo je patrijarh.

Tek zavolevši sve svoje bližnje, prema njegovim rečima, "postajemo sposobni da volimo sve ljude kao svoju braću i da imamo mir sa svima, ma koliko bili različiti i udaljeni od nas".

Sutra se navršava 30 godina od početka hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja", koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske.

Operacija "Oluja" je počela 4. avgusta 1995. rano ujutru, ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na područja Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koja su bila deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine (RSK).

Hrvatska je tom operacijom, u kojoj je učestvovalo 138.500 pripadnika hrvatske vojske i policije i HVO, uspostavila kontrolu nad poslednjim delovima teritorije koje su držali pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.

Vlada Srbije navela je da su Sremski Karlovci odabrani za obeležavanje 30. godišnjice "jednog od najtragičnijih pogroma nad srpskim narodom u novijoj istoriji" kao

"vekovno saborno mesto srpskog naroda, simbol duhovne snage i kulturnog identiteta".

"Akcija 'Oluja', koja je sprovedena u avgustu 1995. godine, ostavila je za sobom hiljade stradalih i stotine hiljada Srba proteranih sa vekovnih ognjišta. Pamtimo sa tugom i poštovanjem sve žrtve i stradalnike i ostajemo čvrsto posvećeni očuvanju istine, pravde i sećanja", navodi se u najavi događaja na sajtu Vlade.

