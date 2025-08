Oglasio se Rastin bivši saradnik nakon reperovog hapšenja: Alen u šoku: "Ne mogu da verujem da je sebi dopustio"

Poznati reper Stefan Đurić Rasta uhapšen je u Ohridu zbog posedovanja narkotika. Ovim povodom se oglasio Alen Sakić, sin pokojnog Sinana Sakića i Rastin bivši Rastin saradnik.

Inače, Rasta je bio priveden zbog posedovanja narkotika, a u Makedoniji je bio zbog nastupa koji je imao zakazan za to veče. Pripadnici policije su ga uhapsili ispred hotela. Alen Sakić, Rastin bivši saradnik, izrazio je šok i žaljenje zbog hapšenja. - Kad? Zašto? Jooj, Bože... Baš mi je žao. Moguće da to nije njegova greška, jer on se već jednom opekao, ne bi ponovo to uradio. Sad sam u šoku, ne mogu da verujem da je to sebi dopustio - rekao je Alen za Informer.