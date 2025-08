Probuđen nakon pola milenijuma: Vulkan izbacuje pepeo čak 6,7 kilometra u visinu (foto/video)

Prvi put nakon više od 500 godina, uspavani vulkan ponovo je aktivan, a prema rečima stručnjaka erupcija vulkana na istoku Rusije je možda povezan sa zemljotresom jačine 8,8 stepeni Rihterove skale prošle nedelje, rekli su stručnjaci.

Artem Sheldr via AP Vulkan Krašenjinikov na ruskom poluostrvu Kamčatka eruptirao je tokom noći, izbacujući oblak pepela čak 6,7 kilometara u visinu, prenosi UPI. Poslednja zabeležena erupcija ovog vulkana dogodila se u 15. veku, saopštio je Tim za reagovanje na vulkanske erupcije Kamčatke. 🌋 ** WOW. Eurasia’s Largest Volcano Erupts After 8.7 Earthquake in Russia ** 💥 FIRST recorded eruption since 1550 (460+ years) Krasheninnikov’s ash cloud now 5–6KM high