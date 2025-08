(Foto) crna kosa i plave oči: Ovo je novi dečko Uroša Stanića koji je pun love: Ljubi ga pred svima

Poznati rijaliti učesnik Uroš Stanić, koji je često u fokusu javnosti zbog svojih skandala, ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama. Ovoga puta, Stanić je podelio fotografiju iz noćnog provoda koja je podigla mnogo prašine – na slici je u strastvenom zanosu sa novim dečkom.

Uroš je za "Blic" otkrio da ima novog izabranika iz Beča i da je sa njim danas podelio slike iz bioskopa i noćnog provoda. - Ja sam emotivno zauzet. Srećan sam, imam dečka, prelepo mi je. Ne želim da ga eksponiram, posvećen je pažljiv i romantičan. On je iz Beča, moje je godište. Bili smo danas u bioskopu. On mi pruža ljubav koju sam želeo da imam. Zove me, brine se, teši me. Ko god da mi poruku ide na blok, a njemu ako neki muškarac pošalje poruku, pravim mu pakao