Najavljena obustava saobraćaja i nestanak struje: U Evropskoj zemlji izdato upozorenje zbog oluje Floris: Orkanski udari vetra mogu da ugroze živote građana

Meteorološka služba Velike Britanije izdala je narandžasto upozorenje za područje Škotske, pošto se očekuje da će oluja Floris pogoditi taj deo Ujedinjeng Kraljevstva u ponedeljak, sa udarima vetra koji bi mogli dostići do 145 kilometara na sat.

Prema najavama, oluja će doneti neuobičajeno jak i ometajući vetar u većem delu Škotske, piše Skaj njuz. Očekuju se udari vetra brzine od 80 do 110 kilometara na čas u većini oblasti, a u priobalnim delovima mogu dostići i 145 kilometara na čas. Narandžasto upozorenje biće na snazi u ponedeljak od 10 do 22 časa, dok je žuto upozorenje izdato za severnu Englesku i Severnu Irsku u periodu od 6 časova ujutru do ponoći. Meteorološka služba Velike Britanije je upozorila