Upozorenje na nepogodno vreme u Srbiji sa pljuskovima, grmljavinom i jakim vetrom

Danas u Srbiji oblačno i sveže sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom, RHMZ izdao narandžasti meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom koji mogu biti praćeni gradom i jakim, olujnim vetrom širom Srbije. Lokalno se očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu. Za pojedine lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i sveže vreme sa temperaturama od 16 do 28 stepeni, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, dok će na istoku i u planinskim predelima povremeno duvati jak severozapadni vetar.

Na jugu, istoku i jugoistoku Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm zbog opasnih vremenskih prilika koje mogu izazvati štetu ili prekid u aktivnostima. U ostalim delovima Srbije važi žuti meteoalarm.

Juče je snažno nevreme pogodilo Srbiju, sa gradom koji je padao i po nekoliko minuta, a u selu kod Loznice dva fudbalera su povređena prilikom udara groma. I danas se očekuju lokalne nepogode, pa je neophodno ostati na oprezu.