Ko je Darko Glišić, srpski ministar kom je pozlilo tokom gostovanja na televiziji

Ministru za javna ulaganja i visokom zvaničniku vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Darku Glišiću pozlilo je 5. avgusta tokom gostovanja na televiziji.

Program televizije Pink je prekinut, a Glišić, jedan od najbližih saradnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prebačen je u Urgentni centar u Beogradu.

Glišić je doživeo moždani udar. U teškom je stanju i bez svesti, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Dijagnostika je u toku i biće primenjeno „sve što medicina poznaje", dodao je.

„Ovo je nešto što nas je ozbiljno sve potreslo, ali idemo i nadamo se uspehu lečenja", rekao je Lončar, prenosi Radio-televizija Srbije.

Naglasio je i da je Glišić u bolnicu stigao brzo, 20 minuta nakon što mu je pozlilo, kao i da su „prvih nekoliko sati posle moždanog udara ključni".

Dok je gostovao u studiju beogradske televizije, voditelji su mu postavili pitanje, a Glišić je počeo nerazgovetno da govori.

Zbunjeni voditelji su ga pitali kako je, da bi program potom bio prekinut.

Kao predsednik Izvršnog odbora SNS-a Glišić važi za jednog od najuticajnijih ljudi u stranci.

O njemu govore kao o Vučićevom „najbližem saradniku".

Vučić i Glišić su kumovi.

„Dare, drži se! Nema predaje", napisao je Vučić na Instagramu, uz fotografiju njih dvojice.

Glišićeva biografija

Rođen je 28. maja 1973. godine u Ubu, malom mestu u Šumadiji, gde je završio osnovnu školu, a u Beogradu i Srednju geodetsku školu.

Završetkom Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu stekao je zvanje inženjera geodezije, piše u zvaničnoj biografiji

Aktivno učešće u politici započinje 1997. godine, kada je izabran za potpredsednika Okružnog odbora Srpske radikalne stranke za Kolubarski okrug, a tri godine kasnije je izabran za predsednika tog tela stranke, piše Istinomer.

U Srpskoj radikalnoj stranci bili su i bivši i sadašnji predsednik Srbje, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, koji su ranih 2000-ih osnovali novu političku partiju - SNS.

Sa Nikolićem i Vučićem, u novu stranku, koja je od 2012. na vlasti u Srbiji, su otišli i mnogi dotadašnji pripadnici SRS.

Tokom 2005. i 2006. godine, Glišić je bio predsednik Skupštine opštine Ub, a od 2012. do 2024. godine i predsednik te opštine, 15-ak kilometara od grada Valjeva.

U dva mandata je bio i poslanik u Skupštini Srbije - od 2003. do 2008. godine.

Ministar za javna ulaganja postao je 2024. godine, u vladi Miloša Vučevića, a na istu funkciju izabran je u aprilu 2025. godine i po formiranju vlade premijera Đure Macuta.

Nakon što je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić podneo ostavku posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine, do izbora nove ministarke, Glišić je bio ovlašćen i za nekadašnji Vesićev resor.

Na Skupštini SNS 2016. godine izabran je za predsednika Izvršnog odbora partije.

Glišić je trenutno i predsednik ženskog odbojkaškog kluba Ub, a u njegovoj zvaničnoj biografiji piše i da „voli rok muziku".

Oženjen je i ima dva sina, Luku i Danila.

'Zadužen za disciplinovanje'

Osim nadležnosti garantovanih javnom funkcijom, Glišić je zadužen i za disciplinovanje članova SNS-a, njihovih političkih protivnika i kritičara vlasti, piše KRIK.

Bivšu partijsku koleginicu i nekadašnju ministarku Zoranu Mihajlović je kritikovao zbog intervjua datog Novoj S.

Nekadašnjeg ministra privrede Radeta Bastu je kritikovao zbog izjave da bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji, piše isti izvor.

„Vlada je kolektivno telo, a ne da pojedini ministri istrčavaju i lupetaju gluposti, vrhunski neodgovorno...

„'Ajde bavi se malo svojim poslom za promenu, uzmi nešto radi", rekao je komentarišući Bastinu izjavu.

Uzbunjivač iz fabrike za proizvodnju municije „Krušik" Aleksandar Obradović optužio ga je da je glavni čovek za zapošljavanje u toj fabrici.

O Glišiću je govorio i Veljko Belivuk, navodni vođa kriminalnog klana kom se sudi za sedam ubistava, rekavši da se video Glišićem, kao i da je on navodno organizovao sastanak sa Vučićem.

„Jasno je svima da je notorna laž u pitanju, to su ljudi koji se sve vreme bave politikom, sada napadaju one koji su ih uhapsili, a promovišu one koji su im bili saradnici i zaštitnici", odgovorio je Glišić.

Tvrdnje o sastanku sa Belivukom negirao je i Vučić.

Tokom višemesečnih antivladinih protesta izazvanih tragedijom u Novom Sadu, Glišić je na stranačkom skupu dao izjavu, protumačenu kao javnu pretnju demonstrantima koji blokiraju ulice širom Srbije.

„Da bismo se dobro razumeli, ja ću na ovom vašem vranjanskom da poručim nešto ovim blokaderima.

„Ako nastave dalje da nas maltretiraju će izedu golem ćutek. Golem ćutek će da bude", rekao je Glišić na skupu SNS u Vranju na jugu Srbije, prenela je Nova.rs.

U vranjanskom dijaletku izraz 'golem ćutek' može da se tumači i kao da će neko dobiti batine.

Drugom prilikom je izjavio da rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić „mora da bude uhapšen zato što je unakazio budućnost" velikog broja studenata.

Đokić se „igra narodnim novcem" i zato mora da odgovara, rekao je Glišić u ranijem intervjuu televiziji Pink.

