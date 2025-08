Zelenski čestitao Plenkoviću godišnjicu "Oluje": "Ukrajinci više od bilo koga drugoga razumeju važnost suvereniteta"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je telefonom razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i čestitao mu Dan pobede i domovinske zahvalnosti, javlja Hina. "Razgovarao sam s hrvatskim premijerom @AndrejPlenkovic.

Čestitao sam Andreju i celom hrvatskom narodu Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Ukrajinci više od bilo koga drugoga razumeju važnost suvereniteta, teritorijalnog integriteta i mira", napisao je Zelenskij platformi X. I spoke with the Prime Minister of Croatia, @AndrejPlenkovic. Congratulated Andrej and all the people of Croatia on Victory and Homeland Thanksgiving Day, the Day of Croatian Defenders. Ukrainians, more than anyone,