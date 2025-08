Novopazarac koji je pokušao da probije blokadu kružnog toka pušten da se brani sa slobode

Novopazarac E.M, koji je pokušao da probije blokadu kružnog toka u centru Novog Pazara, pušten je da se brani sa slobode nakon isteka 48 sati policijskog zadržavanja, prenosi radio Sto plus.

Prema tim saznanjima, Osnovno javno tužilaštvo predložilo je Osnovnom sudu da se E.M. odredi pritvor do 30 dana, ali je sud to odbio. Novopazarac E.M. uhapšen je u noći između subote i nedelje kada se, u alkoholisanom stanju, automobilom zaleteo ka građanima i studentima dok su blokirali kružni tok ispred Gradske uprave. On je osumnjičen za krivično delo 'ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti'. Građani i studenti koji već nekoliko dana blokiraju