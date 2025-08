Vremenska prognoza Srbije: prestanak padavina i najava toplotnog talasa od 9. avgusta

Naslovi.ai pre 22 minuta

Danas pretežno sunčano na severozapadu, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima, a od naredne nedelje očekuje se toplotni talas.

Danas će na severozapadu Srbije biti pretežno sunčano, dok će u ostalim delovima biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne se očekuje prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, a u Vojvodini zapadni i jugozapadni. Temperature će se kretati od 15 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni. Beta Mondo Insajder N1 Info

Prema prognozama, do četvrtka će biti promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima, a od četvrtka stabilizacija i povratak letnjih vrućina. Od 9. avgusta očekuje se početak toplotnog talasa koji bi mogao trajati do 17. avgusta, dok modeli meteorologa najavljuju tropske vrućine i do 25. avgusta. Blic Mondo Dnevnik

U narednim danima očekuje se postepeno razvedravanje i porast temperatura, sa sunčanim intervalima i povremenim kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti uglavnom slab do umeren severozapadni, a u Vojvodini povremeno jak. Novi magazin Radio 021 Alo