Olga ostala bez finala u Montrealu

Srpska teniserka Olga Danilović završila je učešće na turniru u Montrealu u dubl konkurenciji.

Ona je zajedno sa Su-Vej Sej stigla do polufinala u Kanadi, gde su ih eliminisale Koko Gof i Mekartni Kesler. Amerikanke su slavile u super taj-brejku, ukupnim rezultatom 5:7, 6:4, 10:6 posle nešto više od sat i po vremena igre. Iako je srpsko-tajvanski par prvi stigao do brejka u prvom setu, da će ovo biti meč pun preokreta pokazale su protivnice sa druge strane mreže. Vezale su dva servis gema rivalki u kojima su slavile i stigle do potpunog preokreta i servisa