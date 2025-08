Ovi delovi Beograda u četvrtak ostaju bez vode

Delovi Zvezdare i Barajeva u četvrtak, 7. avgusta, biće bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži u te dve opštine.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopšteno je da će na Zvezdari u četvrtak od 8.30 do 18 časova bez vode ostati potrošači u delu Ulice Velizara Kosanovića (od Onisima Popovića do Ulice dr Velizara Kosanovića). U Barajevu, zbog radova će u četvrtak 09 do 16 časova bez vode ostati potrošači u naselju Guncati. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene autocisterne.