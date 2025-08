Duge kolone vozila na nekim od izlaza sa Kosova za Srbiju

Duge kolone vozila formirane su na nekim od izlaza sa Kosova za Srbiju, objavili su večeras nadležni.Prema najnovijim podacima ministarstva unutrašnjih poslova Kosova najduža zadržavanja vozila se registruju na graničnom prelazu Mučibaba, gde građani moraju da čekaju i do 120 minuta za izlazak iz Kosova.

I na prelazu Bela zemlja ima dugih kolona, sa čekanjem do 40 minuta za izlazak i kolonom dugom od oko 300 metara. Na prelazu Jarinje za ulazak na Kosovo se čeka 15 do 20 minuta, a za izlazak do pet minuta. Na svim ostalim prelazima, čekanja za putnička vozila su kraća i variraju između tri i pet minuta minuta, dok je za teretna vozila situacija dobra, sa minimalnim vremenom čekanja i bez kolona. Vlasti Kosova pozvale su građane da planiraju putovanja uzimajući u