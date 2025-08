NASA ubrzava planove za postavljanje nuklearnog reaktora na Mesecu

Američka svemirska agencija NASA će ubrzati svoje napore da instalira nuklearni reaktor na Mesecu do kraja decenije, potvrdila je danas ta agencija AFP-u, usred svemirske trke između SAD i njenih ruskih i kineskih rivala. „Imperativ je da agencija brzo deluje“, rekao je vršilac dužnosti administratora NASA-e Šon Dafi.

Prema njegovim rečima, od marta 2024. godine, Kina i Rusija su najmanje tri puta objavile svoju zajedničku nameru da instaliraju reaktor na Mesecu do sredine 2030-ih. „Prva zemlja koja to učini mogla bi potencijalno da proglasi zonu isključenja, što bi značajno ometalo SAD u uspostavljanju prisustva planiranog u okviru programa Artemida“, dodao je on. Najavljen tokom prvog mandata Donalda Trampa, taj program predviđa slanje novih američkih astronauta na Mesec. Sada