MUP: Identifikovano 15 učesnika protesta u Zemunu kada su oštećene prostorije SNS

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je policija utvrdila identitet za 15 lica i da u saradnji sa nadležnim tužilaštvom radi na ispitivanju činjenica tokom neprijavljenog okupljanja sinoć ispred mesnog odbora Srpske napredne stranke u Zemunu kada su oštećene stranačke prostorije.

Kako se navodi u saopštenju, sinoć oko 19 časova došlo je do neprijavljenog javnog okupljanja u Zemunu, ul. Avijatičarski trg, a zatim i do šetnje do prostorija mesnog odbora Srpske napredne stranke u Ulici Džona Kenedija. Dolaskom do navedene adrese, okupljeni su najpre ušli u verbalnu raspravu sa članovima SNS, koji su se nalazili u neposrednoj blizini navedenog objekta, a zatim je došlo i do gađanja predmetima (jajima i flašicama). Prijavljeno je fizičko