Vremenska prognoza Srbije 6. do 8. avgust 2025: poplave u Boru, lokalni pljuskovi i najava toplog vikenda

Jako nevreme izazvalo poplave u Boru, lokalni pljuskovi na istoku i jugu Srbije, a od petka temperature će premašiti 35 stepeni.

Jako nevreme praćeno obilnim padavinama pogodilo je danas grad Bor, usled čega su brojne gradske ulice završile pod vodom. Velike količine kiše pale su u kratkom vremenskom intervalu, što je izazvalo izlivanje kanalizacije i stvaranje bujičnih tokova koji su paralisali saobraćaj u većem delu grada. Blic Alo Mondo Dnevnik

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje istočne Srbije na intenzivne pljuskove sa pojavom grada, koji su u toku i očekuju se u narednim satima, sa mogućnošću lokalno intenzivnijih pljuskova i pojave sugradice. Alo Blic Mondo Euronews RTV Danas NIN Glas Zaječara RTS

Sutra će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno sa suvim intervalima u većini krajeva, a kratkotrajni pljuskovi mogući su samo na jugu zemlje. Temperatura će biti od 13 do 20 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu se očekuje razvedravanje tokom dana uz temperaturu do 29 stepeni. RTS

U večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, sa mogućnošću kratkotrajnih pljuskova na jugu zemlje. Mondo

Od petka se očekuje porast temperature sa veoma toplim danima tokom vikenda, kada će temperature premašiti 35 stepeni, usled dolaska tople vazdušne mase sa zapada Sredozemlja. RTS