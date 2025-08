Vremenska prognoza za Srbiju 6. i 7. avgust 2025: upozorenje na grad i lokalne pljuskove uz toplotni talas

Naslovi.ai pre 1 sat

Danas i sutra u Srbiji promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, lokalnim pljuskovima, upozorenjem na grad i najvišom temperaturom do 31 stepen. Najavljen novi toplotni talas do kraja avgusta.

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen i mogućim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom na severu, zapadu i u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren, u Vojvodini povremeno jak severozapadni. RTV Mondo Dnevnik

Sezonska prognoza RHMZ ukazuje na nastavak toplog perioda sa novim toplotnim talasom koji bi mogao trajati do kraja avgusta, uz prosečne temperature iznad proseka i do 20 tropskih dana. Očekuje se da će leto trajati do 31. avgusta sa značajnim brojem toplih dana. Blic Ozon RTS

Evropski meteorološki stručnjaci najavljuju hladniji početak avgusta u centralnoj Evropi, ali i povratak suptropskog grebena i novog talasa vrelog vremena koji će pogoditi veći deo kontinenta. Nizak pritisak na severu Evrope stvara uslove za toplotni talas. Mondo Blic Alo

Biometeorološka prognoza za danas upozorava na relativno nepovoljne uslove za osobe sa povišenim krvnim pritiskom, uz moguće promene raspoloženja, reumatske bolove i glavobolje. Ciklon koji je donio padavine na Balkanu postepeno se povlači, smanjujući šanse za kišu, ali promenljivo vreme će se nastaviti. N1 Info Serbian News Media

Za sutra se u Srbiji prognozira umereno do potpuno oblačno i suvo vreme ujutro i pre podne, a posle podne pretežno sunčano sa mogućim lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom na krajnjem jugu zemlje. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Alo Dnevnik

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na jak pljusak sa gradom za područje istočne Srbije, okolina Kladova, sa očekivanjem intenzivnih pljuskova i pojave grada u naredna dva sata. Tokom poslepodneva u brdsko-planinskim predelima istočne Srbije mestimično se očekuju pljuskovi i grmljavina, koji lokalno mogu biti intenzivniji uz pojavu sugradice i grada. Alo RTV Danas NIN