Hoće li zaista biti susreta Trampa i Putina

REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo Ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp na samitu 2018.

Poslednji put su se sreli pre šest godina, ali u bitno drugačijim geopolitičkim okolnostima.

A sada bi mogli ponovo - da pokušaju da okončaju rat koji traje više od tri godine.

Na dan kad su u Moskvi (ponovo) razgovarali ruski predsedniki Vladimir Putin i američki diplomata Stiv Vitkofm predsednik SAD Donald Tramp je nagovestio trilateralni susret sa šefovima država Rusije i Ukrajine.

Razgovor njegovog izaslanika i Putina, Tramp je opisao kao „veoma dobre".

Upitan da li se on dogovorio sa Putinom oko potencijalnog sastanka, američki predsednik je novinarima rekao da postoji „veoma dobra šansa", ali nije dao dalje detalje.

Ranije u sredu, ruski državni pomoćnik za spoljnu politiku rekao je da su Putin i Vitkof imali „konstruktivan" razgovor.

Vitkof je već nekoliko puta do sada dolazio u Moskvu na razgovore sa Putinom, koga je jednom prilikom nazvao „veoma pametnim čovekom".

Ovog puta, razgovor sa Putnom je organizovan dva dana uoči isteka Trampovog roka Rusiji da pristane na prekid vatre u Ukrajini ili će se suočiti sa novim sankcijama.

Tramp je upotrebio termin 'sekundarne carine', što znači da će one biti uvedene zemljama koje i dalje trguju sa Rusijom.

Ubrzo posle Vitkofovog odlaska iz Moskve, Bela kuća je saopštila da je Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom se Indiji uvodi dodatne carine od 25 odsto za kupovinu ruske nafte.

Carine bi trebalo da stupe na snagu 27. avgusta.

Američki predsednik je optužio Indiju da ne haje „koliko ljudi u Ukrajini ubija ruska ratna mašinerija".

Tramp je najpre dao rok Putinu od 50 dana, a potom ga skratio na 10-12, a ističe u petak, 8. avgusta.

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS Vladimir Putin i američki diplomata Stiven Vitkof u Kremlju

Signali sa obe strane

Vitkofov peti sastanak sa Putinom u Kremlju, kao i prethodni krajem aprila, trajao je oko tri sata, saopštio je Kremlj.

„Postignut je značajan napredak (u razgovoru Putina i Vitkofa) i o tome sam obavestio nekoliko naših evropskih saveznika.

„Svi su saglasni da ovaj rat mora da se završi i radićemo na tome u narednim danima i nedeljama“, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

„Održan je veoma koristan i konstruktivan razgovor o ukrajinskoj krizi i „perspektivama za mogući razvoj strateške saradnje između Rusije i Sjedinjenih Država", izjavio je Jurij Ušakov, Putinov pomoćnik, posle sastanka sa Vitkofom.

Prema rečima Ušakova, ruska strana je prenela neke signale američkoj administraciji i dobila odgovarajuće signale od Sjedinjenih Država.

Pozivajući se na predstavnika američke administracije, Foks njuz je izvestio da je Vitkof tokom sastanka u Moskvi dobio signal od Putina o njegovoj spremnosti i želji da se sastane sa Donaldom Trampom.

„Vladimir Putin je danas u Moskvi rekao Stivu Vitkofu da želi da se sastane sa Trampom", izvestio je dopisnik Foks njuza.

Pozivajući se na dva zvaničnika Bele kuće, CNN je javio da je Putin, u raugovoru sa Vitkofom, predložio sastanak sa Trampom.

Američki mediji su preneli reči državnog sekretara Marka Rubija da je Vitkofov razgovor sa Putinom bio „produktivniji nego što se očekivalo".

„Rusi su izrazili želju da se sastanu sa predsednikom Trampom, a predsednik je otvoren za sastanke i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Zelenskim.

„Tramp želi da se ovaj brutalni rat završi“, citirao je CNN portparolku Bele kuće Kerolajn Levit.

Njujork tajms je ranije objavio da je plan Trampovog sastanka sa Putinom i Zelenskim otkriven tokom telefonskog razgovora američkog predsednika i lidra nekih evropskih država.

U razgovoru su učestvovali britanski premijer Kir Starmer, nemački kancelar Fridrih Merc, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, potpredsednik SAD Džej Di. Vens, državni sekretar SAD Marko Rubio, Stiv Vitkof i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

U obraćanju 6. avgusta uveče, ukrajinski lider je rekao da „izgleda da je Rusija sada više sklona prekidu vatre“.

Pozivajući se na zvaničnika Bele kuće, CNN je javio da bi, uprkos Trampovoj želji da se sastane sa Putinom sledeće nedelje, to verovatno ne bi bilo moguće zbog logističkih poteškoća.

Prema izvorima mreže, Trampovi pomoćnici su već počeli da planiraju i pripremaju sastanke.

„Iako priprema za predsedničko putovanje i važan sastanak sa dva svetska lidera obično zahteva vreme, zvaničnici su rekli da je Tramp pozvao njegov tim da brzo deluje", izveštava CNN.

Iz Bele kuće su za CNN rekli da bi se sastanak mogao da bude održan sledeće nedelje ili u naredne dve nedelje.

Mesto sastanka još nije određeno, ali se razmatra nekoliko opcija, dodaje ova američka televizijska mreža.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan već je ponudio da njegova zemlja bude domaćin tog samita.

U Istanbulu je do sada održano nekoliko rundi mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine, ali osim dogovora o razmeni zarobljenika, dve strane se nisu primakle primirju ili okončanju rata.

Tramp i Putin su se poslednji put sastali na samitu zemalja G20 u japanskom gradu Osaki 2019. godine.

Godinu dana ranije, američki i ruski predsednik su imali bilateralni sastanak u Helsinkiju, u Finskoj.

Uoči dolaska Vitkofa u Moskvu, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da je jedini način da Rusija preduzme ozbiljne korake ka miru samo ako počne da ostaje bez novca.

Pozdravio je pretnju strožih američkih sankcija i carina za zemlje koje kupuju rusku naftu.

Očekivanja da će se nešto veliko desiti do petka sve su bleđa, a Rusija je nastavila masivne napade na Ukrajinu uprkos Trampovim pretnjama.

Pre nego što je stupio na dužnost u januaru, Tramp je tvrdio da će moći da okonča rat Rusije i Ukrajine za 24 sata.

Nije u tome uspeo i od tada je njegovo nestrpljenje i frustracija rasla iz dana u dan.

Iako je u početku bio blag prema Putinu, Tramp je sada pooštrio rečnik i pretnje.

„Mislili smo da smo [rat] rešili više puta, a onda Putin počne da ispaljuje rakete na neki ukrajinski grad, poput Kijeva, i ubije mnogo ljudi u staračkom domu ili tako nešto“, rekao je prošlog meseca.

Tri runde pregovora Ukrajine i Rusije u Istanbulu nisu uspele da ih približe miru i okončanju rata, tri i po godine nakon što je Moskva pokrenula invaziju.

Ruski vojni i politički uslovi za mir ostali su nepromenjeni, ali ni je se promenio ni stav Ukrajine - neprihvatanje.

Kremlj je više puta odbio predloge Kijeva za sastanak Zelenskog i Putina, poručujući da je Zelenski 'nelegitiman predsednik'.

U međuvremenu, američka administracija je 5. avgusta odobrila dodatnih 200 miliona dolara prodaje vojne opreme Ukrajini posle telefonskog razgovora Zelenskog i Trampa.

Njih dvojica su razgovarali i o saradnji u oblasti odbrane i proizvodnji dronova.

Ukrajina je koristila dronove za napade na ruske rafinerije i energetska postrojenja, dok je Moskva usmerila vazdušne napade na ukrajinske gradove.

