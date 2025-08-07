Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Blic pre 3 sata
Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Delegacija Srpske liste zatražila je danas u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Peterom Sorensenom u PRIŠTINI hitno zaustavljanje institucionalnog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kao i sprovođenje svega što je dogovoreno u okviru dijaloga Beograda i Pripštine, a posebno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na Instagram nalogu Srpske liste, na sastanku se govorilo o sve težem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a posebno su istaknuti problemi sa kojima se Srbi suočavaju, kao što su institucionalno nasilje koje se svakodnevno sprovodi, uključujući i nasilno otimanje imovine i stanova, kao i neosnovani i politički motivisani procesi koji se vode protiv srpskih predstavnika i građana. Srpska lista je naglasila potrebu da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno sprovođenje Briselskog sporazuma, ZSO prioritet

Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno sprovođenje Briselskog sporazuma, ZSO prioritet

Danas pre 4 sati
Delegacija Srpske liste razgovala sa Sorensenom o teškom položaju Srba na Kosovu

Delegacija Srpske liste razgovala sa Sorensenom o teškom položaju Srba na Kosovu

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi…

"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi

Blic pre 34 minuta
Stiglo upozorenje sa važne adrese! Kurti sprema eliminisanje Srba sa izbora na Kosovu: "Veliki test za međunarodnu zajednicu"

Stiglo upozorenje sa važne adrese! Kurti sprema eliminisanje Srba sa izbora na Kosovu: "Veliki test za međunarodnu zajednicu"

Blic pre 34 minuta
Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Blic pre 3 sata
"Što ih je manje, agresivniji su": Vučić: Sve manje učesnika protesta, nikog od njih ne zanima zadovoljenje pravde

"Što ih je manje, agresivniji su": Vučić: Sve manje učesnika protesta, nikog od njih ne zanima zadovoljenje pravde

Blic pre 4 sati
Lažni zaštitnici za lažne izbeglice

Lažni zaštitnici za lažne izbeglice

Radar pre 5 sati