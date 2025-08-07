Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Delegacija Srpske liste zatražila je danas u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Peterom Sorensenom u PRIŠTINI hitno zaustavljanje institucionalnog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kao i sprovođenje svega što je dogovoreno u okviru dijaloga Beograda i Pripštine, a posebno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na Instagram nalogu Srpske liste, na sastanku se govorilo o sve težem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a posebno su istaknuti problemi sa kojima se Srbi suočavaju, kao što su institucionalno nasilje koje se svakodnevno sprovodi, uključujući i nasilno otimanje imovine i stanova, kao i neosnovani i politički motivisani procesi koji se vode protiv srpskih predstavnika i građana. Srpska lista je naglasila potrebu da