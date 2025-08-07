Petoro Srba povređeno u eksploziji kod Soluna: Planula plinska boca u apartmanu: Muškarac u kritičnom stanju, vlasnica stana uhapšena

Blic pre 55 minuta
Petoro Srba povređeno u eksploziji kod Soluna: Planula plinska boca u apartmanu: Muškarac u kritičnom stanju, vlasnica stana…

Eksplozija boce sa tečnim gasom dogodila se danas u iznajmljenom apartamanu u Asprovalti kod Soluna. Tom prilikom je povređeno pet srpskih državljana, od kojih je jedan u teškom stanju, dok je 41-godišnjak zadobio ozbiljne opekotine.

Prema prvim izveštajima, nesreća se dogodila pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima oko 15 časova. Ambulantna vozila Nacionalnog centra za hitne slučajeve (EKAV) brzo su stigla na lice mesta i prevezla petoro povređenih u Zdravstveni centar. Nadležni organi trenutno istražuju uzrok nesreće. Kako prenose grčki mediji, vlasnica apartmana je uhapšena i uzrok nesreće se istražuje. Prve fotografije s mesta eksplozije pogledajte u našem odvojenom tekstu. Evo šta su
