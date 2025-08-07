Ukrajincima preti smrzavanje ove zime: Putin pucao u srce energetskog sistema: Uništena ključna gasna stanica i prekinut dotok gasa (video)

U noći sa utorka na sredu (6. avgusta) ruske snage izvele su napad na kompresorsku stanicu u oblasti Odese, blizu granice sa Rumunijom. Ovaj objekat ima ključnu ulogu u povezivanju grčkih LNG terminala sa ukrajinskim skladištima gasa i važna je tačka u energetskom sistemu Ukrajine i šireg regiona.

Ruski napad je izazvao ozbiljnu štetu, a stručnjaci procenjuju posledice. Ruskde snage pogodile su gasnu stanicu u ukrajinskoj Odesi koja je ključnu za uvoz LNG-a iz SAD i Azerbejdžana, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Napad je izazvao zabrinutost zbog priprema za grejnu sezonu, a Kijev optužuje Moskvu za ciljanje civilne infrastrukture. Ovo je još jedan udarac ukrajinskom energetskom sektoru, koji se već suočava s ozbiljnim izazovima. Napad na gasnu stanicu u