(Foto) ključa pod zemljom posle superzemljotresa Vulkan Ključevskoj izbacuje pepeo na visinu do 11,5 kilometara

Dnevnik
MOSKVA: Još jedna emisija pepela sa visionom do 11,5 kilometara zabeležena je danas na vulkanu Ključevskaja Sopka na Kamčatki, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju Dalekoistočnog ogranka Ruske akademije nauka na svom Telegram kanalu.

Ovo je već druga emisija pepela ovog jutra, prenosi TASS. Vulkan Ključevskoj (Ključevskaja Sopka) je najviši aktivni vulkan u Evroaziji i ima pravilan oblik kupa sa kraterom na vrhu prečnika oko 700 metara. Trenutno na Kamčatki postoji sedam aktivnih vulkana, od kojih je najveći Ključevskoj. Vulkan je počeo da eruptira u noći 31. jula nakon snažnog zemljotresa magnitude do 8,8 stepeni Rihterove skale, a njegova erupcija je sve jača, navodi TASS.
