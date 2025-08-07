Slučaj Dodik: Referendum, izbori ili oba?

Dojče vele pre 2 sata
Slučaj Dodik: Referendum, izbori ili oba?

Milorad Dodik zove narod na referendum. Ali, nejasno je i čemu bi taj referendum valjao i kako institucije BiH mogu da sprovedu vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj.

Od referenduma do referenduma, od zaključka do zaključka Narodne skupštine… rukovodstvo Republike Srpske, odnosno koalicioni partneri na čelu sa SNSD, očekuju da najavljeni referendum predstavlja ključ nacionalnog jedinstva. Sve zbog odluke državne Centralne izborne komisije (CIK) da predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku oduzme mandat. Dodik ne planira da se povuče. „Ja sam tu i ostaću tu. Nemam nameru da odlazim. Imam obavezu koju mi je narod dao. Pobediću
Republika Srpska, Referendum, Predsednički izbori, Milorad Dodik, Izbori

