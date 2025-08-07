Beograd u pokretu: Peticiju za očuvanje dvojke potpisalo više od 10.000 građana

N1 Info pre 23 minuta  |  Beta
Beograd u pokretu: Peticiju za očuvanje dvojke potpisalo više od 10.000 građana
Peticiju za očuvanje čuvene tramvajske linije broj dva do sada je potpisalo više od 10.000 građana, saopštila je organizacija "Beograd u pokretu". "Ovaj snažan odziv pokazuje koliko je 'dvojka' duboko urezana u kolektivno pamćenje Beograda - ona nije samo prevozno sredstvo, već vremeplov, simbol i jedan od poslednjih krugova sećanja našeg grada", naveli su u saopštenju. Organizacija je pozvale sve koji vole Beograd da nastave da potpisuju peticiju i time zajedno,
Nova pre 8 minuta
