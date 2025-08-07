Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbededna za korišćenje

Železnička stanica Beograd Centar u Prokopu je bezbedna za korišćenje i funckionisanje železničkog saobraćaja, kažu u preduzeću "Infrastuktura železnice Srbije".

Radovi na sanaciji dva stuba u Prokopu, kao i predstojeći radovi na ojačavanju peronskih greda odnose se na deo staničnih objekata koji su izgrađeni još 1997. godine, a od 1977. godine kada su počeli radovi u Prokopu, zakonska obaveza investitora je bila, kako kažu, da periodično vrši ispitivanje delova kompleksa, kao i njegovo održavanje, što prethodnih decenija nije rađeno. "Infrastuktura železnice Srbije" je zato preduzela aktivnosti na sanaciji dva stuba i