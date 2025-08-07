Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

N1 Info pre 2 sata  |  RTS
Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Železnička stanica Beograd Centar u Prokopu je bezbedna za korišćenje i funckionisanje železničkog saobraćaja, kažu u preduzeću "Infrastuktura železnice Srbije".

Radovi na sanaciji dva stuba u Prokopu, kao i predstojeći radovi na ojačavanju peronskih greda odnose se na deo staničnih objekata koji su izgrađeni još 1997. godine, a od 1977. godine kada su počeli radovi u Prokopu, zakonska obaveza investitora je bila, kako kažu, da periodično vrši ispitivanje delova kompleksa, kao i njegovo održavanje, što prethodnih decenija nije rađeno. "Infrastuktura železnice Srbije" je zato preduzela aktivnosti na sanaciji dva stuba i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zoran Jevtić , direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Zoran Jevtić , direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Pravda pre 26 minuta
Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Nedeljnik pre 1 sat
Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Novi magazin pre 1 sat
Direktor Infrastrukture železnice Srbije uverava građane da je Prokop bezbedan, uprkos slaboj armaturi i pukotinama

Direktor Infrastrukture železnice Srbije uverava građane da je Prokop bezbedan, uprkos slaboj armaturi i pukotinama

Nova ekonomija pre 2 sata
Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje

Beta pre 2 sata
Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Radio 021 pre 2 sata
Prokop bezbedan, počinju radovi na ojačavanju

Prokop bezbedan, počinju radovi na ojačavanju

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Železnice Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Javna rasprava bez rasprave: Da li strategija razvija rudarstva donosi ekspanziju rudnika?

Javna rasprava bez rasprave: Da li strategija razvija rudarstva donosi ekspanziju rudnika?

Danas pre 56 minuta
NBS zadržala ključnu kamatnu stopu, ništa od pojeftinjenja dinarskih kredita

NBS zadržala ključnu kamatnu stopu, ništa od pojeftinjenja dinarskih kredita

Danas pre 56 minuta
Pomoćnik ministra rudarstva: Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije vođena je svešću o potrebi…

Pomoćnik ministra rudarstva: Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije vođena je svešću o potrebi da se zaštite interesi zemlje

Danas pre 51 minuta
Akcije Duolinga skočile za 32% nakon poboljšane prognoze godišnjih prihoda

Akcije Duolinga skočile za 32% nakon poboljšane prognoze godišnjih prihoda

RTV pre 11 minuta
Zoran Jevtić , direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Zoran Jevtić , direktor Infrastrukture železnice Srbije: Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje

Pravda pre 26 minuta