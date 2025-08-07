Na današnji dan, 7. avgust

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan, 7. avgust
Na današnji dan dogodilo se: 1830. Skupština Francuske je izabrala Luja Filipa za kralja, pošto je Šarl X bio prisiljen da abdicira u Julskoj revoluciji. Novi kralj je postao poznat kao "kralj građanin". 1834. Umro je francuski pronalazač Žozef Mari Žakar koji je 1801. izumeo mehanički tkački razboj, nazvan po njemu "Žakarova mašina". 1858. Kraljica Viktorija je za prestonicu britanskog dominiona Kanade odabrala Otavu. 1859. Rođen je srpski glumac Ilija Stanojević,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na današnji dan: Nacionalizovane američke kompanije na Kubi, umrla Mira Trailović, rođena Mata Hari

Na današnji dan: Nacionalizovane američke kompanije na Kubi, umrla Mira Trailović, rođena Mata Hari

Radio 021 pre 1 sat
Vremeplov: Rođen srpski novinar Sergije Lukač

Vremeplov: Rođen srpski novinar Sergije Lukač

RTV pre 3 sata
Na današnji dan, 7. avgust

Na današnji dan, 7. avgust

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KanadaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Danas pre 14 minuta
Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Nova pre 8 minuta
Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Biznis.rs pre 8 minuta
Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi…

Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi policajac VIDEO

Nova pre 3 minuta
U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

Glas Zapadne Srbije pre 13 minuta