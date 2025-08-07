Na današnji dan, 7. avgust

Na današnji dan dogodilo se: 1830. Skupština Francuske je izabrala Luja Filipa za kralja, pošto je Šarl X bio prisiljen da abdicira u Julskoj revoluciji. Novi kralj je postao poznat kao "kralj građanin". 1834. Umro je francuski pronalazač Žozef Mari Žakar koji je 1801. izumeo mehanički tkački razboj, nazvan po njemu "Žakarova mašina". 1858. Kraljica Viktorija je za prestonicu britanskog dominiona Kanade odabrala Otavu. 1859. Rođen je srpski glumac Ilija Stanojević,