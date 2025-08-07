Terzić: Ništa nije završeno, čeka nas teška utakmica u revanšu protiv Leha

Radio sto plus pre 52 minuta
Terzić: Ništa nije završeno, čeka nas teška utakmica u revanšu protiv Leha

“Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim rezultatima.

Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub”, naveo je Terzić u saopštenju. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Poznanju domaći Leh 3:1, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra narednog utorka na stadionu “Rajko Mitić”. “Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije završeno. Ovo je bilo samo prvo poluvreme.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Zvezdan Terzić: Ništa nije završeno, ovo je bilo samo prvo poluvreme

Zvezdan Terzić: Ništa nije završeno, ovo je bilo samo prvo poluvreme

Danas pre 17 minuta
Anan i definitivno u Sent Etjenu

Anan i definitivno u Sent Etjenu

Sport klub pre 7 minuta
Zvanično: Crvena zvezda prodala defanzivca

Zvanično: Crvena zvezda prodala defanzivca

Večernje novosti pre 12 minuta
Evo koliko je pobeda u poznanju donela zvezdi i srpskom fudbalu Trljaju ruke i na Marakani i u Superligi

Evo koliko je pobeda u poznanju donela zvezdi i srpskom fudbalu Trljaju ruke i na Marakani i u Superligi

Dnevnik pre 1 sat
Zvezda oduševljena: Hvala Poljaci, hvala Leh

Zvezda oduševljena: Hvala Poljaci, hvala Leh

Sport klub pre 1 sat
Legenda na legendama tvrdi: Zvezda će biti moćna, pustite šta pričaju Italijani

Legenda na legendama tvrdi: Zvezda će biti moćna, pustite šta pričaju Italijani

Mondo pre 56 minuta
Terzić: Pobeda u Poznanju pokazuje da rastemo kao klub

Terzić: Pobeda u Poznanju pokazuje da rastemo kao klub

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Zvezdan Terzić: Ništa nije završeno, ovo je bilo samo prvo poluvreme

Zvezdan Terzić: Ništa nije završeno, ovo je bilo samo prvo poluvreme

Danas pre 17 minuta
Uroš Trifunović se vraća u Evroligu!

Uroš Trifunović se vraća u Evroligu!

Sport klub pre 17 minuta
Anan i definitivno u Sent Etjenu

Anan i definitivno u Sent Etjenu

Sport klub pre 7 minuta
Solar na krovu za 0 evra: Evo kako Crna Gora podstiče nove prozjumere

Solar na krovu za 0 evra: Evo kako Crna Gora podstiče nove prozjumere

Danas pre 17 minuta
SP U21: Odličan start Srpkinja u Indoneziji

SP U21: Odličan start Srpkinja u Indoneziji

Sport klub pre 17 minuta