Terzić: Ništa nije završeno, čeka nas teška utakmica u revanšu protiv Leha

“Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim rezultatima.

Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub”, naveo je Terzić u saopštenju. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Poznanju domaći Leh 3:1, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra narednog utorka na stadionu “Rajko Mitić”. “Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije završeno. Ovo je bilo samo prvo poluvreme.