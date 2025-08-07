Dogovoren susret Putina i Trampa; lokalne vlasti: Četvoro povređenih u napadu na Dnjepar

Rat u Ukrajini – 1.261. dan. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov kaže da će se Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp sastati narednih dana. Lokalne vlasti navele su da su četiri osobe povređene u ruskom napadu na Dnjepar. Ugašen požar u rafineriji nafte u ruskoj Krasnodarskoj Pokrajini posle udara drona.

Moskva: U poslednja 24 časa oboreno osam raketa "storm šedou" Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u poslednja 24 sata oborilo osam raketa “storm šedou“ britanske proizvodnje koje su bile u službi ukrajinske vojske, preneo je Interfaks. Kako je se dodaje u sopštenju, rusija je takođe pogodila železničko čvorište koje se koristi za prenos oružja i vojne opreme u Dnjepropetrovsku oblast Ukrajine. (Reuters) Opširnije Kraće Dogovoren susret Putina i Trampa