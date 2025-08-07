Ljajić promovisan u Sarajevu

RTS pre 45 minuta
Ljajić promovisan u Sarajevu

Doskorašnji fudbaler Novog Pazara Adem Ljajić promovisan je u ekipi Sarajeva.

Adem Ljajić saopštio je ranije da napušta Novi Pazar, a angažman je pronašao u Sarajevu gde je i promovisan. "Generalno, veoma verujem u sebe i znam koliko mogu da pružim na terenu. Nisam neki govornik van terena, ali na terenu je najvažnija priča. Treba dati maksimum na svakom treningu i svakoj utakmici. Sigurno je da ću pokušati da pomognem i mlađim igračima, da svakog dana budu sve bolji i bolji i da cela ekipa igra bolje“, započeo je Ljajić. Doskorašnji kapiten
