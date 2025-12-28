Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Novi magazin pre 5 sati  |  Beta
Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu Cedevita Olimpiju 97:77 (28:24, 30:13, 15:18, 24:22), u utakmici 12. kola Grupe B u ABA ligi.

Svi igrači Zvezde upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Čima Moneke sa 17 poena uz šest skokova. Ebuka Izundu postigao je 13 poena, Donatas Motiejunas 12, a Devonte Grejem 10 poena. Semi Odželej pobedi je doprineo sa devet poena i pet skokova, Dejan Davidovac sa osam poena, a Stefan Miljenović sa sedam. U ekipi iz Ljubljane Aleksej Nikolić imao je 17 poena i pet asistencija, a Vilijam Mekner 10 poena. Jaka Blažič, Derin Ustun i Nikolaos Hugaz dodali su
