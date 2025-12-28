Obradović otkrio šta želi za Novu godinu i kada se vraća Bolomboj

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Cedevita Olimpije da je njegova ekipa odigrala dobru utakmicu i agresivnu odbranu.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Cedevitu rezultatom 97:77 u meču 12. kola grupe B ABA lige. „Čestitke mojoj ekipi, važno je da smo vratili stil kakav želimo da igramo. U poslednje vreme se osetio umor kod igrača i možda smo odustali od onoga što je trebalo da bude naš identitet, a to je jaka i agresivna odbrana. Mislim da smo tokom cele utakmice to dobro radili. Bitno je da su svi dobili šansu, drago mi je zbog Simjanovskog koji je debitovao sa