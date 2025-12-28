Oboren rekord Nikole Topića: Ognjen je najmlađi debitant Crvene zvezde ikada

U završnici utakmice ABA lige imzeđu Crvene zvezde i Cedevita Olimpije priliku da debituju u crveno-belom dresu dobili su mladi Aleksej Nedeljković i Ognjen Simjanovski.

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic Poseban trenutak na utakmici pripao je Ognjenu Simjanovskom, koji je sa 16 godina i tri meseca upisao prve minute i prve poene za seniorski tim crveno-belih. Time je postao najmlađi debitant Crvene zvezde u 21. veku, ali i 500. igrač u istoriji kluba koji je nastupio za prvi tim. Simjanovski je odmah na debiju pogodio šut za tri poena, dok je Nedeljković u narednom napadu upisao koš, što je izazvalo veliko oduševljenje navijača