Najmlađi debitant u 21. veku Zvezdina deca ispisala istoriju: Simjanovskom i Nedeljkoviću poverenje Obradovića

Košarkaški kluv Crvena zvezda je kroz svoju bogatu istoriju imao veliki broj domaćih igrača ili onih koji su ponikli i pravili prve korake u crveno-belom.

– Ponosni na našu istoriju pamtimo našu decu i one koji su debitovali u Crvenoj zvezdi: Nikolu Topića (16 godina i 7 meseci), Voju Stojanovića (16 godina i 9 meseci), Slobodan Nikolić i pokojni Boban Janković su debitovali takođe sa 16 godina u dresu Crvene zvezde, Nemanja Nedović sa 17, Saša Obradović je takodje sa 17 godina debitovao u crveno-belom, kao i još jedna legenda našeg kluba Neša Ilić, ne zaboravljamo ni našeg Peđu Stojakovića koji je sa nepunih 17