Partizan u igračkom i rezultatskom minusu protiv Hibernijana posle prvog poluvremena

RTS pre 4 minuta
Partizan u igračkom i rezultatskom minusu protiv Hibernijana posle prvog poluvremena

Fudbaleri Partizana igraju protiv Hibernijana prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, najvažnije detalje pratite na našem portalu.

Kraj prvog poluvremena, Partizan - Hibernijan 0:1 Prvo poluvreme u Humskoj donelo je veliku dramu, isključenje, propuštene prilike i vođstvo gostiju. Partizan je bolje otvorio meč, igrajući agresivno i organizovano preko Ugrešića i Vukotića, a već u 5. minutu Sek je imao prvu solidnu šansu. Pokušao je i Trifunović iz daljine, ali je golman Smit bio na visini zadatka. Međutim, od 29. minuta meč je počeo da dobija drugačiji tok. Vukašin Đurđević je najpre dobio žuti
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UŽIVO Poluvreme: Partizan gubi - sa igračem manje!

UŽIVO Poluvreme: Partizan gubi - sa igračem manje!

B92 pre 13 minuta
Ovo će biti Krunićeva sezona

Ovo će biti Krunićeva sezona

RTS pre 4 sati
Hibernijanov apel pred meč sa Partizanom: ''Nemojte biti ta osoba!''

Hibernijanov apel pred meč sa Partizanom: ''Nemojte biti ta osoba!''

Sportske.net pre 4 sati
Trener Škota pred susret sa Partizanom: Čeka nas neprijateljsko okruženje

Trener Škota pred susret sa Partizanom: Čeka nas neprijateljsko okruženje

Sputnik pre 5 sati
Na korak od Evrope – Partizan spreman za Hibernijan

Na korak od Evrope – Partizan spreman za Hibernijan

U centar pre 5 sati
Na korak od Evrope – Partizan spreman za Hibernijan

Na korak od Evrope – Partizan spreman za Hibernijan

Večernje novosti pre 6 sati
Borba za Evropu – Partizan pred novim ispitom

Borba za Evropu – Partizan pred novim ispitom

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanRTSTwitter

Sport, najnovije vesti »

Partizan sprema novi spektakl na Tašmajdanu

Partizan sprema novi spektakl na Tašmajdanu

Danas pre 44 minuta
Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Danas pre 1 sat
Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Danas pre 1 sat
Adem Ljajić napustio Novi Pazar: „Obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo“

Adem Ljajić napustio Novi Pazar: „Obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo“

Danas pre 3 sata
Uprkos optužbama za silovanje Tomas Parti našao novi klub

Uprkos optužbama za silovanje Tomas Parti našao novi klub

Danas pre 2 sata