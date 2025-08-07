Partizan u igračkom i rezultatskom minusu protiv Hibernijana posle prvog poluvremena

Fudbaleri Partizana igraju protiv Hibernijana prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, najvažnije detalje pratite na našem portalu.

Kraj prvog poluvremena, Partizan - Hibernijan 0:1 Prvo poluvreme u Humskoj donelo je veliku dramu, isključenje, propuštene prilike i vođstvo gostiju. Partizan je bolje otvorio meč, igrajući agresivno i organizovano preko Ugrešića i Vukotića, a već u 5. minutu Sek je imao prvu solidnu šansu. Pokušao je i Trifunović iz daljine, ali je golman Smit bio na visini zadatka. Međutim, od 29. minuta meč je počeo da dobija drugačiji tok. Vukašin Đurđević je najpre dobio žuti