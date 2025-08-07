Milojević: „Neću euforiju – Krunić je lider, pljuvali su ga, tu smo da ga dignemo“

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, poručio je posle pobede u Poznanju protiv Leha rezultatom 3:1, koja je otvorila vrata plej-ofa, da neće dozvoliti euforiju, dok je nahvalio dvostrukog strelca Radeta Krunića.

Milojević je apostrofirao da ni pod tačkom razno neće biti euforije u revanšu, niti da će njegovi igrači ući ležerno, jer imaju dva gola prednosti posle prvog meča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, odigranog u Poljskoj. „Pa neće biti ležerno, niti ja želim bilo kakvu euforiju. Dva različita poluvremena. Videli ste, jaka disciplinovana ekipa. Zna šta hoće, ako niste koncentrisani i spremni, oni znaju da vas kazne. Igraćemo kao da je 0:0. Ova utakmica