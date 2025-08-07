Oglasio se šampion Hrvatske nakon katastrofalnog poraza: Ovo će zaboleti fudbalere Rijeke!

Fudbaleri Rijeke priredili su neprijatno iznenađenje svojim navijačima porazom od irskog Šelburnea (1:2) na domaćem terenu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Umesto koraka ka plej-ofu, Riječani su sebi zakomplikovali situaciju i sada im za šest dana u Dablinu treba pobeda kako bi ostali u trci za evropsku jesen. Sve je počelo obećavajuće za šampiona Hrvatske, pošto je Niko Janković u 56. minutu realizovao penal i doveo Rijeku u vođstvo. Ipak, slavlje nije dugo trajalo. Gosti su šokirali Rujevicu ekspresnim preokretom - Sam Bone je izjednačio već u 58, a Džon Martin u 70. minutu postavio konačnih 2:1 za Šelburn.