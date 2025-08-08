Đoković više nije šesti na svetu!

Američki teniser Ben Šelton osvojio je Masters u Torontu, gde je u finalu savladao Rusa Karena Hačanova nakon tri seta velike borbe - 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:3).

Na terenu su proveli gotovo tri sata – tačno dva sata i 47 minuta – a publika u Torontu imala je priliku da uživa u vrhunskom tenisu. Prvi set otišao je na stranu iskusnijeg Hačanova, koji je u napetom taj-brejku stigao do vođstva. Međutim, to kao da je samo dodatno motivisalo Šeltona. Mladi Amerikanac u drugom setu potpuno je nadigrao rivala i bez većih problema izjednačio rezultat. Ovo je za 21-godišnjeg Šeltona treći trofej u dosadašnjoj karijeri, ali ubedljivo