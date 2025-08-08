Sjajan start Olge Danilović u Sinsinatiju!

Srpska teniserka Olga Danilović uspešno je otvorila takmičenje na prestižnom mastersu u Sinsinatiju savladavši Britanku Kejti Baulter u dva seta - 6:0, 7:5.

Meč je trajao sat i 36 minuta. Od marta ove godine nije izgubila nijedan duel protiv niže rangiranih protivnica, a takav niz nastavljen je i protiv Baulterove, koja na WTA listi zauzima tek sedam pozicija iza srpske teniserke. Otvaranje susreta bilo je maestralno – Olga je u prvom setu dominirala. Rivalki nije dopustila nijedan gem, a uz tri iskorišćene brejk lopte i nijednu šansu za protivnicu, ekspresno je povela sa 1:0 u setovima. Drugi set doneo je potpuno