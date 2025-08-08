Beogradski zborovi i aktivisti pozvali na protest u nedelju zbog najave zatvaranja Pariske ulice

Beta pre 3 sata

Zborovi Beograda, lokalne inicijative građana i aktivističke organizacije pozvale su na protest "Ulice narodu - a ne pojedincima", koji će u nedelju u 18 časova biti održan ispred Biblioteke grada u Knez Mihailovoj ulici, zbog najave zatvaranja Pariske ulice za saobraćaj, a samim tim i gašenja tramvaja na liniji 2.

U zajedničkom saopštenju, koje je medijima prosledila mreža aktivista "Beograd ostaje", navodi se da je to "protest upozorenja" jer su Uprava grada i gradonačelnik Aleksandar Šapić najavili da će Parisku ulicu, koja ide uz Kalemegdan, zatvoriti za saobraćaj i pretvoriti je u pešaču zonu.

Aktivisti navode da takva odluka znači ukidanje tramvaja 2 i "istorijskog simbola prestonice - kruga dvojke", zagušenje alternativnih putnih pravaca i gužve u saobraćaju, kao i otežano kretanje građana "koji moraju peške da se penju ka centru".Te organizacije smatraju da se tom odlukom vrši preusmeravanje gradskog centra u Beograd na vodi, između ostalog, i stanice Zeleni venac.

"Čovek koji ukida najprometnije pešačke prelaze, ne koristi javni prevoz, postavlja saobraćajne znakove protiv kiše, neumorno se trudi da zagorča život Beograđana. Možda on ima korist od ovih planova, ali mi imamo samo štetu. Pariska je strateški pravac, a krug dvojke srce Beograda. Dođite da ih odbranimo", navodi se u saopštenju.

(Beta, 08.08.2025)

