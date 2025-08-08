Libanska vlada odobrila ciljeve američkog predloga za razoružanje Hezbolaha (foto)

Blic pre 1 sat
Libanska vlada odobrila ciljeve američkog predloga za razoružanje Hezbolaha (foto)

Ministar informisanja Libana Pol Morkos izjavio je da je vlada odobrila principe američkog predloga za razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah do kraja godine i okončanje izraelskih vojnih operacija u zemlji, uključujuci "postepeni kraj prisustva nedržavnih naoružanih grupa u zemlji, pored ostalih i Hezbolaha, i severno i južno od reke Litani".

Morkos je naveo da je libanska vlada prihvatila principe američkog predloga, ali da na sednici nije bilo reči o detaljima, preneo je Rojters. Istakao je da Kabinet neće razmatrati detalje i dopune u vezi sa američkim predlogom i da će se o njima razgovarati po prijemu plana implementacije koji će vojska predstaviti vladi. Morkos napominje da principi sa kojima se Liban saglasio takođe uključuju "obezbeđivanje povlačenja Izraela sa libanske teritorije i prekid svih
