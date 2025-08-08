"Rekao mi je da ne može da je vodi sa mnom kod lekara": Nakon što je Terza prvi put video ćerku, oglasila se Milica Veličković i šokirala

Borislav Terzić Terza pre par dana upoznao je ćerku Barbaru, a sada se oglasila Milica Veličković i otkrila u kakvom su odnosu nakon toga i da li im se komunikacija popravila.

Međutim, Milica nije imala lepe vesti, pa je otkrila da joj se Terza od tog dana nije ni javio. - Upoznao je ćerku i dozvoljeno mu je da je viđa i čuje kad hoće, ali me nije zvao od tada da me pita za nju. Rekao mi je samo da ne može da je vodi sa mnom kod lekara jer nije tu, tako da sve je onako kao što sam mislila da će biti nema pomoći za neke osobe - izjavila je Milica Veličković. Inače, Terza je otkrio detalje susreta sa naslednicom. - Sutra u 12 sati idem da